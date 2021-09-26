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4. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Kültür Sanat
4. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve İncil'in nüshalarının çoğaltıldığı yer olarak rivayet edilen Rumkale'de bu yıl 4'ncüsü düzenlenen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı.

FIRAT, MALATYA (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve İncil'in nüshalarının çoğaltıldığı yer olarak rivayet edilen Rumkale'de bu yıl 4'ncüsü düzenlenen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı.

Festivalin açılışında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, etkinliğe katılan sporculara başarılar diledi.

Rumkale'nin tarihteki öneminden bahseden Gül, "Rumkale'de şu an restorasyon çalışması devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bitireceğiz. Rumkale ile Zeugma Antik Kenti arasında kalan tarihi mekanların hepsini restore edeceğiz. Buraları su sporları merkezi yapacağız." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Fırat Nehri'nden barış ve huzurun aktığını söyledi.

Rumkale'nin bölge için bir şans olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Fırat kardeşliktir, inançtır, hepimiz Fırat'ın çocuğuyuz. Fırat'ın çocukları ekmeğini taştan çıkarır. Eyfel Kulesi'ne 80 milyon ziyaretçi gidiyorsa biz de her yıl 100 milyon kişiyi getireceğiz buraya. Fırat'ın çocuklarına çok güveniyoruz. Acı ve gözyaşı istemiyoruz savaş istemiyoruz. Fırat'tan iyilik aksın, dünya Fırat'la barış ve sevgiyi görsün."

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Yaren Türk'ün onur konuğu olarak katıldığı festival kapsamında, dragon bot kategorisinde 20 takım 600 sporcu, su topu kategorisinde 8 takım 150 sporcu, açık su yüzme kategorisinde 286 sporcu

yarışacak.

Festival kapsamında gerçekleştirilen flyboard gösterisi büyük ilgi görürken, Rumkale önünde Fırat Nehri'nin serin sularında serbest dalış yapan milli sporcu Türk, sudan çıkardığı Türk Bayrağını Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teslim etti.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
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