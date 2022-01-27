MALATYA (İHA) - 4 metre yüksekliğindeki kardan Tarhunza heykeli görenleri şaşkına çeviriyor

MALATYA - Malatya'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Malatyalı Heykeltıraş ve arkadaşları kardan dev Tarhunza heykeli yaptılar. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki kardan heykel görenleri şaşkına çevirdi.

Malatya'da bir Heykeltıraş yoğun kar yağışını fırsat bularak, Malatya Büyükşehir'in arkasında bulunan alana Arslantepe'nin simgesi olan Kral Tarhunza heykelini yaptı. Kardan yapılan ve 3 metre 70 santim olan dev kardan heykel fotoğraf tutkunlarının adresi oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde görevli heykeltıraş Arif Toprak ve arkadaşları UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'ne dikkat çekmek amacıyla Büyükşehir Belediyesinin arkasında bulunan alana kardan dev Kral Tarhunza heykelini yaptı.

Kar yağışını fırsata çevirip sanatını konuşturan Heykeltıraş Arif Toprak, kar yağışını değerlendirmek ve UNESCO dünya mirası listesine giren Arslantepe'ye dikkat çekmek amacıyla heykel yaptıklarını belirterek, " Kar iyi yağdı bu sene bunu değerlendirelim dedik. Arslantepe UNESCO dünya mirasında yer aldı. Önemli bir olaydı. O yüzden öyle bir düşüncemiz oldu onu dile getirdik ve Tarhunza heykeli ortaya çıkardık. Devamı gelecek" dedi.

" Tarhunza heykeli yapımı bir günümüzü aldı"

Dev Kral Tarhunza heykelini ekip arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarının altını çizen Toprak, " 3 metre 70 santim olan Tarhunza heykeli yapımı bir günümüzü aldı. Kültür merkezindeki hoca arkadaşlarla ve yardımcı olan arkadaşlar oldu. Ekip çalışması olarak bu şekilde yaptık" şeklinde konuştu.

Tarhunza heykeline ilginin yoğun olduğunu ve devamının olacağını vurgulayan Toprak, " Çok fazla ilgi var. İnsanlar fotoğraf çektiriyor. Baya ilgi var. Devamı da gelecek. Şuan Battalgazi heykelini çalışmaya başladık. İnşallah onu da bugün bitireceğiz" diye konuştu.