4. Kolordu Komutanlığı Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu, 268 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Sanık savunmalarıyla devam eden duruşmada tutuksuz sanıklardan er H.A, 15 Temmuz 2016'da akşam saatlerinde alarm verildiği ve sanıklardan eski üsteğmen Mustafa Fidan'ın kendilerine, herkesin silahlarını alarak tam teçhizatlı, içtima alanlarına gelmelerini söylediğini belirtti.



?Fidan'ın "araçlara uçaksavarların takılmasını" emrettiğini öne süren H.A, "Yarbay Ejder Yıldırım'ın garajlar bölgesinde elindeki bir kağıtla rütbelilere bir şeyler anlattığını ve Üsteğmen Ümit Acar'ın mühimmat getirerek rütbelilere mühimmat dağıttığını gördüm. Ankara Emniyet Müdürlüğü önüne geldiğimizde ateş sesleri duydum. Üsteğmen Ali Görmez, Emniyet otoparkında bulunduğumuz sırada bizim araca geldi. Aracın üst kapağından bakarken boğazından vurularak aracın içine düştü." diye konuştu.



??Sanıklardan eski yarbay Ejder Yıldırım ve eski uzman çavuş Caner Kaynar'ın yaralı olarak araca geldiğini iddia eden H.A, "Yıldırım ve Kaynar bize, kendilerini GATA'ya götürmemizi istediler. Yaralıları GATA'ya götürüp orada beklemeye başladık. GATA'dayken rütbeliler bizi alıp Merkez Komutanlığı'na götürdü. Olaylara karışmadım. Beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.



Savunması için söz verilen tutuksuz sanıklardan B.A, darbe girişimi öncesi er olarak görev yaptığını ve tatbikat olduğu gerekçesiyle kışladan çıkarıldıklarını ileri sürdü. Emniyete gittiklerini bilmediğini ve neler olduğunu sorduğu komutanlarının da durumdan haberdar olmadığını savunan sanık B.A, "Emniyetin oraya gittiğimizde yol kapanmıştı. Bir süre sonra çatışmanın içinde kaldık. Teslim olmadan önce Ejder Yıldırım yarbayın bir bayana ateş ettiğini gördüm. Üsteğmen Ali Görmez de bize atış emri verdi. Görmez, bize polise desteğe gittiğimizi söyledi. Ancak ben çevrede vatandaşların olduğunu görünce emri yerine getirmedim." ifadelerini kullandı.



Buzdolabı çizildiği için canı sıkkınmış



Eski binbaşı Nadir Ceylan, savunmasında olay gecesi alarm verilmesi üzerine birliğine gittiğini anlattı. Nizamiyeden kimliğini göstererek içeri girdiğini ve nizamiye nöbetçisi subayın söylemesi üzerine tugay karargahına yöneldiğini ifade eden Ceylan, "Karargaha doğru giderken yolda kurmay başkanının olduğu yere gittim. Başı kalabalıktı, benimle pek ilgilenmedi. Hatta azarladı, soru dahi soramadım. Zaten canım sıkkındı. Evde eşim ve çocuklar yeni aldığım buzdolabını yerine almak için biraz uğraşmışlar, buzdolabının bazı yerleri çizilmişti. Ben de nizamiyedeki askeri araçlardan birine el kaldırarak durdurdum, bindim ve gittik." ifadelerini kullandı.



Kışladan çıktıktan sonra yolda giderken vatandaşlardan darbe girişimini öğrendiğini öne süren sanık Ceylan, kışlaya geri dönmek istediğini ancak halkın zarar görmemesi için beklemeye başladığını ifade etti. Ceylan, yaşananların darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra da direnmeden polise teslim olduğunu iddia etti.



Savunma yapan tutuksuz er M.T. ve F.C. de suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.



Duruşmaya öğle arasının ardından devam ediliyor.