4 kişinin katili adliyeye gönderildi
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4 kişinin katili adliyeye gönderildi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişiyi vurarak öldüren ve dün yakalanan zanlı, adliyeye sevk edilmek üzere güvenlik önlemleri altında ilçe jandarmadan ayrıldı.

4 kişinin katili adliyeye gönderildi
24.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:10

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişiyi vurarak öldüren ve dün yakalanan zanlı, adliyeye sevk edilmek üzere güvenlik önlemleri altında ilçe jandarmadan ayrıldı.

Cemal Ç., 2014 yılında Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Bakırca kırsal mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü. 6 yıldır firar olan zanlı dün jandarma tarafından kırsal mahallesinde yakalandı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçe jandarmaya getirilen Cemal Ç., bugün adliyeye sevk edilmek üzere jandarma tarafından Gaziantep'e gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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