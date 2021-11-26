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4 İLDE TERÖR OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (DHA) - MERSİN merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı Devrimci Komünarlar Partisi'nin (DKP) silahlı kanadı ' Birleşik Özgürlük Güçleri'nin (BÖG) Ege ve Akdeniz bölgesi yapılanmasına operasyon düzenledi. Savcılık koordinesinde Mersin merkezli Hatay, Diyarbakır ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el koyuldu.

4 İLDE TERÖR OPERASYONU: 4 GÖZALTI

4 İLDE TERÖR OPERASYONU: 4 GÖZALTI

4 İLDE TERÖR OPERASYONU: 4 GÖZALTI

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