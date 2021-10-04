4 Ekim Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
4 Ekim Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 4 Ekim Pazartesi 2021 İSKİ su kesintileri
SİLİVRİ, İSTANBUL (Haberler.com) - İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 4 Ekim Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
İlçe :Silivri
Etkilenen Mahalleler: Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.10.2021 08:39 Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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