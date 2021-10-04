4 Ekim Pazartesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi! - Haberler
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4 Ekim Pazartesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

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4 Ekim Pazartesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

4 Ekim Pazartesi günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 4 Ekim Pazartesi 2021 ASKİ su kesintileri

ANKARA (Haberler.com) - Aski'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 4 Ekim PazartesiAnkara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 4.10.2021 07:00:00 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Tamir Tarihi: 4.10.2021 10:00:00

Detay: Detay: YENİMAHALLE ANADOLU BULVARI ASKİ SPOR SALAONU YANI YEŞİL ALANDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.ARIZA PARK BAHÇELERE MÜDÜRLÜĞÜNE AİTTİR

Etkilenen Yerler: İVEDİKKÖY

GÖLBAŞI Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Arıza Tarihi: 4.10.2021 07:00:000

Tamir Tarihi: 4.10.2021 13:00:00

Detay: RUMELİ CADDESİ UZERİNDE OLUŞAN 280'LİK ANA BORUDA MEYDANA GELEN PATLAK

Etkilenen Yerler: GÖKÇEHÖYÜK MAHALLESİ , İKİZCE MAHALLESİ

SİNCAN

Arıza Tarihi: 4.10.2021 08:50:00

Tamir Tarihi: 4.10.2021 17:00:00

Detay: Temelli Yenihisar Küme evleri içerisinde oluşan şebeke hat arızası nedeni ile plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yenihisar mahallesi - Malı köy mahallesi (ıhlamur kent)

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 4 Ekim Pazartesi Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi! - Haberler
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