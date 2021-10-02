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4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için özel proje

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4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için özel proje

Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı Bunu Bi! Düşünün dizisi izleyiciyle buluşuyor. Tüm ekip, fotoğrafçısından, karikatüristine, müzisyeninden oyuncularına hayvan severlikleriyle bilinen ve sorumlu hayvan sahipliğinin bilincindeki isimlerden oluşurken yapım, Blu Tv'de.

Sorumlu Hayvan Sahipliğine göre, tüm hayvanlar için eşit uygulanacak 5 Temel Özgürlük Hakkı; her hayvanın açlık ve susuzluktan, sağlık sorunlarından ve korku/stres unsurlarından uzak bir yaşama erişim, uygun barınma koşulları ve kendilerini oldukları gibi ifade edebilme haklarını kapsıyor. Bu 5 temel hakki sağlamanın önemini vurgulayan bu yaratıcı mini dizide her bölümde bu mesajları usta oyuncular aracılığıyla Blu Tv'de izleyebilirsiniz. Buradaki amaç evcil hayvanlarımızla yaşam boyu birlikte olmak üzere yola çıkarken sahip olmamız gereken sorumlulukların altını çizmek ve hayvan terk edilmelerinin önüne geçmek. Projede yer alan oyuncular ise şöyle; Ahmet Mümtaz Taylan, Şebnem Bozoklu, Ahmet Rıfat Şungar, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Dilara Aksüyek, İsmail Ege Şaşmaz, Müjde Uzman, Başak Daşman, Ulaşcan Kutlu ve Ayşenil Şamlıoğlu.

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Haber: 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için özel proje - Haberler Magazin
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