Son dakika: 4 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN 33 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de bulunan bir yatılı kuran kursunda kadrosuz belletmen F.Ö.'nün, 10 ila 13 yaş arasındaki 4 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 4 çocuğa karşı "Sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarı" suçundan toplam 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığa bu çocuklara karşı "Basit yaralama" suçundan ise toplam 18 bin TL adli para cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

"TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜM"

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık F. Ö. katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

İDDİANAME

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet