4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun Medya Tanıtım ve Sonuç Bildirgesi İmza Töreni
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4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun Medya Tanıtım ve Sonuç Bildirgesi İmza Töreni

4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun Medya Tanıtım ve Sonuç Bildirgesi İmza Töreni
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel

"4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun Medya Tanıtım ve Sonuç Bildirgesi İmza Töreni" yapıldı.

"4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun Medya Tanıtım ve Sonuç Bildirgesi İmza Töreni" yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, buradaki konuşmasında, dünyaca ünlü Kırgız yazar Aytmatov'un 1986'da başlattığı Issık Göl Forumu'nun dördüncüsünün yapıldığını belirtti.

4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Alpaslan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla forumun kapanış programının yapılacağını söyledi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar da büyük yazarın anısını yaşatmak için dünyanın dört bir yanından gelen yarınların düşünürleri, yazarları, ozanları olacak gençlerle 4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nda buluşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Programa çevrim içi olarak katılan gazeteci, yazar ve siyasetçi Zülfü Livaneli, 1970'lerde tanıdığı Aytmatov'un hayranı olduğunu söyledi.

Daha önce düzenlenen forumlara da katıldığını anlatan Livaneli, "Cengiz Aytmatov'un ve forum kurucuları olarak bizlerin bütün amacı dünyada sürdürülebilir bir barış, anti-terörizm ve karşılıklı anlayış yaratmaktı. Çok çeşitli vesilelerle bu fikirleri yaymaya çalıştık." diye konuştu.

Doğu Batı Arasında Anadolu Kültür Projeleri Platformu Koordinatörü Ömer Erdoğan'ın sonuç bildirgesini okumasının ardından bildirge, forumun yürütme kurulu üyelerince imzalandı.

Foruma sağladığı katkılardan dolayı Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'e plaket takdim edildi.

4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun Medya Tanıtım ve Sonuç Bildirgesi İmza Töreni
4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun Medya Tanıtım ve Sonuç Bildirgesi İmza Töreni
4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun Medya Tanıtım ve Sonuç Bildirgesi İmza Töreni
4. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'nun Medya Tanıtım ve Sonuç Bildirgesi İmza Töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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