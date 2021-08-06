(4/B) Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Giriş (Sözlü) Sınavının (Koruma ve Güvenlik Görevlisi) Pozisyonuna Katılacakların Sözlü Sınav Tarihleri
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(4/B) Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Giriş (Sözlü) Sınavının (Koruma ve Güvenlik Görevlisi) Pozisyonuna Katılacakların Sözlü Sınav Tarihleri

(4/B) Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Giriş (Sözlü) Sınavının (Koruma ve Güvenlik Görevlisi) Pozisyonuna Katılacakların Sözlü Sınav Tarihleri
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(4/B) Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Giriş (Sözlü) Sınavının (Koruma ve Güvenlik Görevlisi) Pozisyonuna Katılacakların Sözlü Sınav Tarihleri Açıklanmıştır.

(4/B) Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Giriş (Sözlü) Sınavının (Koruma ve Güvenlik Görevlisi) Pozisyonuna Katılacakların Sözlü Sınav Tarihleri Açıklanmıştır.

1-KOMİSYON-_AĞRI-ERZURUM-BURSA_ 595 KB indir 2-KOMİSYON-_ANKARA-IĞDIR_ 610 KB indir 3-KOMİSYON-_İSTANBUL-ÇANAKKALE_ 644 KB indir 4-KOMİSYON-_MALATYA-KOCAELİ_ 619 KB indir 5-KOMİSYON-_BALIKESİR-AYDIN-NİĞDE_ 580 KB indir 6-KOMİSYON-_ÇANKIRI-ANTALYA-KÜTAHYA_ 612 KB indir

SÖZLÜ SINAVIN YAPILACAĞI YER:

Giriş (Sözlü) Sınavına katılacak adayların belirtilen tarih ve saatte geçerli bir kimlik belgesi ile Genel Müdürlüğün; Çamlıca Mahallesi 122. Cad. No: 4 06370 Yenimahalle/ANKARA adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

AÇIKLAMA: Sözlü sınavdan önce adayların (4/B) Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Giriş (Sözlü) Sınavı Duyurusunun Özel Şartlar Bölümünün 4 üncü maddesinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için istenilen boy ve kilo şartı aynı gün ve aynı adreste kontrol edilecektir. Boy ve kilo şartını taşımayan adaylar sözlü sınava katılamayacaklardır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KONULARI

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili bölüm maddeleri (On üçüncü bölümün tüm maddeleri), Genel Yetenek, Genel Kültür ve mesleki konulardan oluşur.

Kaynak: Habermetre

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(4/B) Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Giriş (Sözlü) Sınavının (Koruma ve Güvenlik Görevlisi) Pozisyonuna Katılacakların Sözlü Sınav Tarihleri - Haberler
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