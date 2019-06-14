4 aylık hamile eşini öldürüp, intihar etti

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde çiftçi Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık hamile eşi Melek Yılmaz'ı (25) av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. Bölükkonak köyünde çiftçilik yapan Serdar Yılmaz, geçen yıl evlendiği eşi Melek Yılmaz ile iddiaya göre geçimsizlik nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Serdar Yılmaz, evdeki av tüfeğiyle 4 aylık hamile olan eşi Melek Yılmaz'a ateş etti. Gençkadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Serdar Yılmaz aynı silahla kendine de ateş edek intihar etti.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Yılmaz çifti ile kadının karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz çiftinin cesetleri otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

- Batman