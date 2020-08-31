4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı Geçtiğimiz nisan ayında nikah yapan oyuncu Onur Buldu ve Duygu Koz, önceki gün koronavirüs nedeniyle ertelemek zorunda kaldıkları düğünlerini yaptı.

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncusu Onur Buldu, İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz ile nisan ayında evinin bahçesinde kıyılan nikah ile evlenmişti. Koronavirüs nedeniyle düğün yapamayan ikili, önceki gün İstanbul'da düğünlerini gerçekleştirdi.

SADE TÖRENLE EVLENDİLER

38 yaşındaki Buldu, mutlu günlerinden karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Eşi ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Onur Buldu, "Bizim için çok önemli bu günde yalnız bırakmayan dostlarımıza ve ailemize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay röportaj veren Onur Buldu, düğün telaşı için "Çok mutluyum. Daha tam anlayamadım. Daha damatlık falan almadım. Duygu, gelinlik provasına falan gidiyor. O biraz durumun vahametini anladı ama ben daha anlayamadım" demişti.

İşte çiftin mutlu gününden kareler...