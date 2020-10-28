4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı

28.10.2020 15:43 | Son Güncelleme: 28.10.2020 16:01

2018 yılında Arda Turan'la nikah masasına oturan ve 4 ay önce ikinci bebeğini kucağına alan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktorundan onay bekliyor.

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile Mart 2018'de evlenen Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda'yı 2018'de, Asil Aslan'ı 30 Haziran'da dünyaya getirmişti. Kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen ve 4 çocuğunun olmasını istediğini belirten Aslıhan Turan, hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.

"BEBEK İÇİN BEKLEMEYECEĞİZ"

Milliyet'te yer alan habere göre, iki erkek bebeği olan ve gönlünden kız çocuk geçen Turan, daha önce yaptığı bir açıklamada "Üçüncü bebek için fazla beklemeyeceğiz. Hedefimiz 4" diye konuşmuştu.

4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı
4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı

İlgili Haberler

Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım
Bas¸ak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a doğum günü mesajı: Daha nice maceralara, seninle...
Bas¸ak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a doğum günü mesajı: Daha nice maceralara, seninle...
Erol Bulut'tan Furkan Palalı'ya doğum günü sürprizi
Erol Bulut'tan Furkan Palalı'ya doğum günü sürprizi
Haber Yorumları (1)
YSFCLN: Geçim derdi yok, çocuğun geleceği konusunda kaygı yok ne olacak ki? 1 tane çocuğumuz var onun bile geleceğini nasıl güzel yaparız diye kaygılı düşünüyoruz. Hayat işte?
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Işın Karaca Hande Erçel Hakan Taşıyan
Spor Babel Falcao Cüneyt Çakır Arda Kardeşler Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Hatay Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 16:22:07. #1.14#
title