39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
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39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı

Normalleşme döneminin başlamasıyla tatile çıkan 39 yaşındaki Betül Demir, Instagram hesabından paylaştığı mayolu pozlarıyla genç kızlara meydan okudu. Kusursuz fiziğiyle poz veren Demir, takipçilerinden de tam not aldı.

39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
13.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:27

Ünlü isimler, 1 Haziran itibariyle normalleşme döneminin başlamasıyla tatil beldelerine akın etti. Salgın nedeniyle konserlerine başlayamayan şarkıcı Betül Demir ise tatil pozlarıyla Instagram'ı salladı.

SİYAH MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

39 yaşındaki başarılı şarkıcı, bu sene kalabalık ortamlardan uzaklaşmak için teknede tatil yapmayı tercih etti. Temmuz ayında başlayacak olan konserlerinden önce güzel havanın tadını çıkarmak isteyen şarkıcı, bu anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaşına rağmen fit vücuduyla genç kızlara taş çıkaran Betül Demir, takipçilerinden de tam not aldı.

İşte Betül Demir'in tatil pozları...

39 yaşındaki Betül Demir mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
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