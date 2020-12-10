382 Alan kodu nerenin? Aksaray alan kodu kaç? 0382 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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382 Alan kodu nerenin? Aksaray alan kodu kaç? 0382 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

10.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:53
382 Alan kodu nerenin? Aksaray alan kodu kaç? 0382 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0382 bu alan kodlarından birisidir. Peki 382 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Aksaray'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0382 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Aksaray'ın alan kodu kaçtır? 382 neresi, nereye ait, nereden aramış?

382 NERENİN ALAN KODU?

0382 : AKSARAY

0382 alan kodu Aksaray iline aittir. Aksaray'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0382 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekildeAksaray'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 382 kodu yazar.

0382 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0382 alan kodu Aksaray iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Aksaray şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 382 'dir. Yani Aksaray'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0382 kodu geçmektedir.

AKSARAY'IN ALAN KODU NEDİR?

Aksaray'ın alan kodu 0382 'dir. Aksaray'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0382 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Aksaray ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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