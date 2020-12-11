364 Alan kodu nerenin? Çorum alan kodu kaç? 0364 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0364 bu alan kodlarından birisidir. Peki 364 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Çorum'un alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0364 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Çorum'un alan kodu kaçtır? 364 neresi, nereye ait, nereden aramış?

364 NERENİN ALAN KODU?

0364 : ÇORUM

0364 alan kodu Çorum iline aittir . Çorum'u aramak isterseniz telefon numarasının başına 0364 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Çorum'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 364 kodu yazar.

0364 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0364 telefon kodu Çorum iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Çorum şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 364 'dür. Yani Çorum'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0364 kodu geçmektedir.

ÇORUM'UN ALAN KODU NEDİR?

Çorum'un alan kodu 0364 'dür. Çorum'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0364 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Çorum ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.