36 yaşındaki Rus turist otel odasında ölü bulundu
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36 yaşındaki Rus turist otel odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
36 yaşındaki Rus turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'da 5 yıldızlı otelde tatil yapan 36 yaşındaki Rus uyruklu turist, odasında ölü bulundu.

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Antalya'da 5 yıldızlı otelde tatil yapan 36 yaşındaki Rus uyruklu turist, odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre tatil için Türkiye'ye gelen ve Manavgat ilçesi Çolaklı Turizm Bölgesinde bulunan bir otele yerleşen Rus vatandaşı 36 yaşındaki Lenar Shaıkhutdınov kaldığı odanın banyosunda ölü olarak bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Rus turistin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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