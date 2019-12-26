36 yaşındaki kaybolan genci aramak için seferber oldular
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36 yaşındaki kaybolan genci aramak için seferber oldular

Bodrum'da kaybolan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran, arama kurtarma ekiplerince 2 gündür aranıyor.

26.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:55
36 yaşındaki kaybolan genci aramak için seferber oldular

'da kaybolan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran, arama kurtarma ekiplerince 2 gündür aranıyor.


Edinilen bilgiye göre Tersane Bölgesi'nde ikamet eden 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'dan dün sabah saatlerinden beri alınamıyor. 'ne yapılan kayıp müracaatı üzerine 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran için çalışma başlatıldı. Polis ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri kayıp şahsı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.


1.75 boyunda, yaklaşık 80 kilo ağırlığında, siyah saçlı ve esmer tenli olan Koran'ın en son görüldüğünde üzerinde siyah mont ve kot pantolon olduğu bildirildi. Şahsın ayrıca ayağında ayakkabı olduğu da öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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