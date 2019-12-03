36 yaşındaki adam mide kanserine yenik düştü
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36 yaşındaki adam mide kanserine yenik düştü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki 2 çocuk babası yakalandığı mide kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

03.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:08
36 yaşındaki adam mide kanserine yenik düştü

'nın ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki 2 çocuk babası yakalandığı mide kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.


Pamukova ilçesi Eğriçay Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Cengiz Akar yaklaşık 6 aydır Ankara'da bulunan bir Onkoloji Hastanesinde mide kanseri tedavisi görüyordu. Gördüğü tedaviye yanıt vermeyen Cengiz Akar dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat eden Akar, Eğriçay Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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