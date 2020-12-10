358 Alan kodu nerenin? Amasya alan kodu kaç? 0358 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0358 bu alan kodlarından birisidir. Peki 358 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Amasya'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0358 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Amasya'nın alan kodu kaçtır? 358 neresi, nereye ait, nereden aramış?

358 NERENİN ALAN KODU?

0358 : AMASYA

0358 alan kodu Amasya iline aittir . Amasya'yı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0358 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekildeAmasya'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 358 kodu yazar.

0358 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0358 alan kodu Amasya iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Amasya şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 358 'dir. Yani Amasya'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0358 kodu geçmektedir.

AMASYA'NIN ALAN KODU NEDİR?

Amasya'nın alan kodu 0358 'dir. Amasya'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0358 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Amasya ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.