356 Alan kodu nerenin, nereye ait? Tokat alan kodu kaç? 0356 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0356 bu alan kodlarından birisidir. Peki 356 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Tokat'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0356 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Tokat'ın alan kodu kaçtır? 356 neresi, nereye ait, nereden aramış?

356 NERENİN ALAN KODU?

0356 : TOKAT

0356 alan kodu Tokat iline aittir . Tokat'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0356 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Tokat'tan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 356 kodu yazar.

0356 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0356 telefon kodu Tokat iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Tokat şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 356 'dır. Yani Tokat'tan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0356 kodu geçmektedir.

TOKAT'IN ALAN KODU NEDİR?

Tokat'ın alan kodu 0356 'dır. Tokat'ta yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0356 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Tokat ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.