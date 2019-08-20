35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli minibüsün bagajında yakalandı

20.08.2019 15:47

AKSARAY'da, hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zeynel Balkış (34), otobüsün bagajında yakalandı.

Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kumar oynanması için yer temin etme ve imkan sağlama, yağma, tefecilik suçları gibi 7 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 35 yıl 1 ay hapis cezası ile 12 bin lira para cezası bulunan Zeynel Balkış'ın Aksaray'da bir minibüsün bagajında olduğu ihbarını aldı. Bir süre minibüsü takibe alan ekipler, Aksaray- Ankara karayolunda minibüsü durdurdu. Otobüsün bagajında yapılan aramada Balkış, elbiselerin arasında saklanırken yakalandı. Emniyete götürülen Balkış, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



Kaynak: DHA