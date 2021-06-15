35 suç kaydı bulunan ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen şahsın anne ve babasını öldürdüğü iddia edildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir gencin anne ve babasını evlerinin balkonunda kesici alet ile öldürdüğü ileri sürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir gencin anne ve babasını evlerinin balkonunda kesici alet ile öldürdüğü ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cennetayağı Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, ikametin kapısını çalmaya başladı. Kapı açılmayınca ekipler bitişik yan dairenin camından eve girdi. Evin balkonunda bir kadın ve bir erkeğin kanlar içindeki cansız bedenleri ile karşılaşıldı. Bu sırada evin kapısında bekleyen polis ekibi, cinayet zanlısı M.D.'yi evden çıkmak isterken yakaladı.

Oğullarının bıçaklı saldırısına uğradığı düşünülen anne Sevgi D.(46) ve baba Şenol D'nin (47) cenazeleri olay yerinden alınarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Sabah saatlerinde ise cinayet şüphelisi M.D. geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirilerek savcılık soruşturmasına alındı. Cinayet şüphelisi M.D.'nin bir süre önce İzmir T Tipi Kapalı Cezaevinden izinli çıktığı ve uyuşturucu madde kullanımı dahil 35 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı