348 Alan kodu nerenin, nereye ait? Kilis alan kodu kaç? 0348 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0348 bu alan kodlarından birisidir. Peki 348 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Kilis'in alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0348 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Kilis'in alan kodu kaçtır? 348 neresi, nereye ait, nereden aramış?

348 NERENİN ALAN KODU?

0348 : KİLİS

0348 alan kodu Kilis iline aittir . Kilis'i aramak isterseniz telefon numarasının başına 0348 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Kilis'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 348 kodu yazar.

0348 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0348 telefon kodu Kilis iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Kilis şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 348 'dir. Yani Kilis'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0348 kodu geçmektedir.

KİLİS'İN ALAN KODU NEDİR?

Kilis'in alan kodu 0348 'dir. Kilis'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0348 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Kilis ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.