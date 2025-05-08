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3391 Kilometre filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 3391 Kilometre filmi ne zaman, nerede çekildi?

3391 Kilometre filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 3391 Kilometre filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan 3391 Kilometre filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği 3391 Kilometre konusu, özeti ve 3391 Kilometre oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. 3391 Kilometre filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan 3391 Kilometre filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 3391 Kilometre filmini izleyecek olanların merak ettiği 3391 Kilometre konusu nedir, 3391 Kilometre oyuncuları kimler ve 3391 Kilometre özeti gibi konuları inceliyoruz.

3391 KİLOMETRE FİLMİ KONUSU NEDİR?

3391 Kilometre, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu ediyor. İsmini yaşadığı güzel şehirden alan İzmir, 18 yaşında genç bir kızdır. Bir gece aldığı mesajla Ege hayatına girer ve ikisinin hayatında da her şey değişir.Sosyal medya üzerinden taşınan iki genç, sohbet ettikçe birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını fark eder. Birbirlerini görmeden, duymadan gece gündüz konuşan İzmir ve Ege, aralarındaki mesafelere rağmen aşkın imkansız olmadığını keşfederler.

3391 Kilometre filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 3391 Kilometre filmi ne zaman, nerede çekildi?

3391 KİLOMETRE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Derya Pınar Ak - İzmir

Ahmet Haktan Zavlak - Ege

Cavit Çetin Güner - Ali

Murat Danacı - Birkan

Ogün Kaptanoğlu - Mustafa

Gülin İyigün - Zeynep


3391 KİLOMETRE FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Ömer Faruk Sorak'ın kreatif dokunuşlarıyla gerçekleşen film, Paris, İstanbul ve İzmir üçgeninde çekildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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