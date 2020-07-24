33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Ödülleri sahiplerini buldu Medya ve sanat camiasının önemli isimlerini buluşturan gecede 'En İyi İnternet Dizisi' ödülüne "S1F1R B1R: Bir Zamanlar Adana'da" layık görüldü. Ödülü dizi ekibi adına yapımcı ve başrol oyuncusu Savaş Satış aldı.

Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan bir grup gencin hikayesini anlatan "S1F1R B1R: Bir Zamanlar Adana'da", YouTube'da başlayan macerasında zirveye ulaşmayı başardı. İnternet üzerinden milyonlara ulaşan ve bu başarıyla birlikte BluTV'ye transfer olan dizi, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. "S1F1R B1R: Bir Zamanlar Adana'da", Lob'in Turkey tarafından organize edilen 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. İlgiyle izlenen yapım, 'En İyi İnternet Dizisi' ödülünü kucakladı.

DAHA İYİ, DAHA ORİJİNAL İÇERİKLER ÜRETECEĞİZ

Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törende ödülü dizinin yapımcısı ve başrol oyuncusu Savaş Satış aldı. Satış, teşekkür konuşmasında şunları söyledi: "Bizler medya sisteminden çıkarak bir yerlere gelen insanlar değiliz. Serüvenimiz YouTube'da başladı. Hürriyet Mahallesi'yle ortaklaşa yürüdüğümüz bir serüvendi bu. Sonra BluTV'yle kader birliği yaptık. Dizimiz dijitale 6 sezon yayınlandı ve sonra da sinema filmimizi çektik, geçen ocak ayında vizyona girdi. Tüm bunların gururunu yaşıyoruz. Daha iyi, daha orijinal içerikler üretmek adına çalışıyoruz. Bugün burada olduğumuz için de mutluyuz, gururluyuz. Ekibim adına çok teşekkür ederim."

Kaynak: Bültenler