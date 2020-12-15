328 Alan kodu nerenin, nereye ait? Osmaniye alan kodu kaç? 0328 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0328 bu alan kodlarından birisidir. Peki 328 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Osmaniye'nin alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0328 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Osmaniye'iın alan kodu kaçtır? 328 neresi, nereye ait, nereden aramış?

328 NERENİN ALAN KODU?

0328 : OSMANİYE

0328 alan kodu Osmaniye iline aittir . Osmaniye'yi aramak isterseniz telefon numarasının başına 0328 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Osmaniye'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 328 kodu yazar.

0328 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0328 telefon kodu Osmaniye iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Osmaniye şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 328 'dir. Yani Osmaniye'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0328 kodu geçmektedir.

OSMANİYE'NİN ALAN KODU NEDİR?

Osmaniye'nin alan kodu 0328 'dir. Osmaniye'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0328 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Osmaniye ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.