328 Alan kodu nerenin, nereye ait? Osmaniye alan kodu kaç? 0328 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

328 Alan kodu nerenin, nereye ait? Osmaniye alan kodu kaç? 0328 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

15.12.2020 14:54 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:58
328 Alan kodu nerenin, nereye ait? Osmaniye alan kodu kaç? 0328 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0328 bu alan kodlarından birisidir. Peki 328 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Osmaniye'nin alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0328 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Osmaniye'iın alan kodu kaçtır? 328 neresi, nereye ait, nereden aramış?

328 NERENİN ALAN KODU?

0328 : OSMANİYE

0328 alan kodu Osmaniye iline aittir. Osmaniye'yi aramak isterseniz telefon numarasının başına 0328 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Osmaniye'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 328 kodu yazar.

0328 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0328 telefon kodu Osmaniye iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Osmaniye şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 328 'dir. Yani Osmaniye'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0328 kodu geçmektedir.

OSMANİYE'NİN ALAN KODU NEDİR?

Osmaniye'nin alan kodu 0328 'dir. Osmaniye'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0328 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Osmaniye ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

İlgili Haberler

322 Alan kodu nerenin? Adana alan kodu kaç? 0322 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
322 Alan kodu nerenin? Adana alan kodu kaç? 0322 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
416 Alan kodu nerenin? Adıyaman alan kodu kaç? 0416 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
416 Alan kodu nerenin? Adıyaman alan kodu kaç? 0416 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
272 Alan kodu nerenin? Afyon alan kodu kaç? 0272 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
272 Alan kodu nerenin? Afyon alan kodu kaç? 0272 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şener Şen Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Halis Özkahya Abdullah Avcı Kylian Mbappe
Tüm Haberler S 400 Çocuk Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 328 Alan kodu nerenin, nereye ait? Osmaniye alan kodu kaç? 0328 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi? | Haberler.com Soğuk Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:58:26. #1.14#
title