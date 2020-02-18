32 bin sağlık personeli Wuhan'a gönderildi

18.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:39

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nın dün düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre, çok sayıda ağır hastanın Wuhan kentinde bulunması nedeniyle ağır hasta bölümünden gelen 11 bin sağlık personeli Wuhan'a gönderildi. Bu sayı, ülkenin ağır hasta alanında çalışan tıbbi personelin yüzde 10'unu oluşturuyor. Mevcut durumda, yeni korona virüs salgınıyla ilgili 6. versiyon tedavi planı çıkarılacak.

Bunun dışında, Çin'in 22 ulusal acil tıbbı kurtarma ekibi, 3 P3 mobil laboratuvarı ve birçok test personeli de Hubei ve Wuhan'da salgınla mücadele çalışmalarına destek sağlıyor.

Kaynak: Bültenler