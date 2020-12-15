318 Alan kodu nerenin, nereye ait? Kırıkkale alan kodu kaç? 0318 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0318 bu alan kodlarından birisidir. Peki 318 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Kırıkkale'nin alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0318 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Kırıkkale'nin alan kodu kaçtır? 318 neresi, nereye ait, nereden aramış?

318 NERENİN ALAN KODU?

0318 : KIRIKKALE

0318 alan kodu Kırıkkale iline aittir . Kırıkkale'yi aramak isterseniz telefon numarasının başına 0318 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Kırıkkale'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 318 kodu yazar.

0318 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0318 telefon kodu Kırıkkale iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Kırıkkale şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 318 'dir. Yani Kırıkkale'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0318 kodu geçmektedir.

KIRIKKALE'NİN ALAN KODU NEDİR?

Kırıkkale'nin alan kodu 0318 'dir. Kırıkkale'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0318 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Kırıkkale ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.