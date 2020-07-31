31 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı
31 Temmuz 2020 Cuma günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
31.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:19
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Aşk Olsun
00:15 Bay Yanlış
02:15 Aşk Olsun
03:00 Temizlik Benim İşim
04:10 Temizlik Benim İşim
04:45 Zuhal Topal’la Sofrada
05:45 Aşk Yeniden
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
10:45 Yaparsın Aşkım
13:30 Şevkat Yerimdar
16:15 Bay Yanlış
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
20:00 Bay Yanlış
23:30 Paris’ten Sevgilerle
Kaynak: InterSinema.com