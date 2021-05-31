31 Mayıs Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

31 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 31 Mayıs'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 31 Mayıs Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Mayıs Pazartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 4009342

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALAADDİN, ARİF, AVNİYE, AYDİLEK, BAL, BAYRAK, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜNPINAR, GÜRSOY, HARDAL, HİKMET, KARADERE, KARLIBAYIR, KENAN, KOVAN, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SEMA, SEĞMEN, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TOPKAPI, TİTİZ, UYGAR, ÇOBAN ÇEŞME, ÖZAYDIN, ÖZERDEM, ÜNSİYET, İŞTİRAK, ŞENDOĞAN sk bölgelerinde 31/05/2021 01:00:00 - 31/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4010349

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah BAHÇE, BENNUR, DİBEKTAŞI, GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI, HACIMAŞLI-ARNAVUTKÖY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HARAÇÇI YOLU ÇIKMAZI, HARMAN, OSMANLI, SARIDEDE, YAŞAR, ŞİMŞEK sk/ HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKYAR, AKÇA, ALEV, ALTAN, ATABEK, ATAMAN, AYGÜL, AYPARE, AZER, BAHTİYAR, BAŞER, BEHİCE, BEKDEMİR, BERKSU, BEYKAN, BİLEN, BİLGEKAĞAN, BİNDALLI, CENAP, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, FELAK, FEVZİ, GÖLDERE, GÖÇMENKENT, GÜMÜŞÇAY, GİRAY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARİKA, HATMİ, HAVZA, HAZİN, KANDIRA, KANDİLLİ, KARAGÖZ, KUDRETLİ, KURAL, KUTLU, MENEVİŞ, MOR MENEKŞE, NUH, NİLSU, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SANEM, SARI MİMOZA, SARUHAN, SELANİK, SENİYE, SERKAN, SEYİTGAZİ, SIRAEVLER, SOLMAZ, SUNAR, SÜRMELİ, TEMİZ, TEZCAN, TILSIM, TINAZ, UMUTLU, UTKU, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, YEŞİLBELDE, YEŞİLLİK, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, ÇOLAK, İNKİŞAF, İSTEMİHAN, ŞANLI, ŞENKAYA sk/ KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ALAADDİN, ANADOLU, ARİF, ATASEV, AVNİYE, AYCAN, AYDİLEK, AYRANCI, BAL, BAYRAK, BEHZAD, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, DENİZCİ, ERAY, ERHAN, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜLENAY, GÜLRİZ, GÜNPINAR, GÜRSOY, HARDAL, HİKMET, KARACAOĞLAN, KARADAĞ, KARADERE, KARLIBAYIR, KENAN, KIR, KORE, KOVAN, MİRAÇ, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SAROĞLU, SEMA, SEVİLAY, SEĞMEN, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TOPKAPI, TURGAY, TİTİZ, UYGAR, YANARSU, YAZICI, YOLDAŞ, ÇOBAN ÇEŞME, ÖKTEN, ÖZAYDIN, ÖZERDEM, ÜNSİYET, ÜÇPINAR, İŞTİRAK, ŞENDOĞAN sk// GAZİO bölgelerinde 31/05/2021 02:30:00 - 31/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4011316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKÇA, ALAY, BAYRAK, BİLEN, BİNKAN, ERTUNGA, HALKSEVER, HARAÇÇI, HAZAL, MİHRİBAN, SAHABİLER, TEFSİR, VARDAR, YENİHAMAM sk bölgelerinde 31/05/2021 02:30:00 - 31/05/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3990335

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPTEKİN, AZİME, BİLGEN, CİRİT, ERGÜNER, GÜLSULTAN, SEYİT, TEŞVİKİYE, TOKCAN, URAZ, ZUHAL, İNTİZAM, İREM, ŞEHRAZAT sk bölgelerinde 31/05/2021 09:30:00 - 31/05/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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