31 Mart'ın En Çekişmeli Seçim Bölgesi Köprülü Beldesi Olacak! Tam 7 Aday Var

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala adayların ve seçmenin heyecanı artıyor.

TÜRKİYE'NİN HİÇBİR YERİNDE BU KADAR ADAY YOK

İstanbul ve Ankara'da kıran kırana yarışlar beklenirken Türkiye'nin diğer ucundaki Ardahan'da farklı bir heyecan yaşanıyor. Göle ilçesine bağlı, Ardahan'ın tek beldesi olan Köprülü'de, Türkiye'nin hiçbir seçim bölgesinde olmayan bir aday enflasyonu var. 2 bin nüfuslu beldenin belediye başkanı olabilmek için tam 7 aday yarışıyor.

HDP'NİN DE ADAY ÇIKARMASI BEKLENİYOR

Seçime AK Parti adına Yücel Akkoç, CHP adına Engin Sarıkaya, MHP adına Farız Taşdemir, Demokrat Parti adına Yener Bingöl, DSP adına Acar Aras, Saadet Partisi adına Suat Özyıldırım, Vatan Partisi adına ise Zeki Özdağ katılıyor. Adaylıkların kesinlik kazanacağı 19 Şubat gününe kadar HDP'nin de beldeden aday çıkarması bekleniyor.