Cinnet Getiren Koca 30 Yıllık Eşini, Uykusunda 8 Kurşunla Öldürdü!
Yozgat'ta 3 çocuk babası koca, henüz bilinmeyen bir nedenle 30 yıllık eşini gece uyurken, 8 el ateş ederek öldürdü.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde cinnet getiren 3 çocuk babası, eşini uyuduğu sırada silahla vurarak öldürdü.
30 YILLIK EŞİNİ UYKUSUNDA 8 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ
Olay dün gece 01.30 sıralarında Yeni Mahalle İmamhatip Caddesinde meydana geldi. 56 yaşındaki Hasan E. henüz bilinmeyen bir nedenle 30 yıllık eşi 49 yaşındaki Mühibe E.'yi uyuduğu sırada tabanca ile 8 el ateş ederek vurdu.
VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Silah sesini duyan vatandaşlar olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mühibe E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
KATİL KOCA POLİSE TESLİM OLDU
Polis ekiplerinin incelemenin ardından Mühibe E.'nin cesedini otopsi yapılması üzerine Yozgat Adli Tıp Morguna kaldırdı. Hasan E. ise olayın ardından polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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