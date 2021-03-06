30 yıl sonra müziğe döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

30 yıl sonra müziğe döndü

06.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:40
30 yıl sonra müziğe döndü

Hayranı olduğu Sezen Aksu'nun "Kaybolan Yıllar" ve "Gelen Gideni Aratır" şarkılarını cover'layan sanatçı, bu iki eserin kulüp versiyonlarının yanı sıra yeni şarkılardan oluşacak albüm projesini de hayata geçirecek.

Hayranı olduğu Sezen Aksu'nun "Kaybolan Yıllar" ve "Gelen Gideni Aratır" şarkılarını cover'layan sanatçı, bu iki eserin kulüp versiyonlarının yanı sıra yeni şarkılardan oluşacak albüm projesini de hayata geçirecek. Uriel, projeleri için Şahin Özer Plak'la anlaşma imzaladığını söyledi. Sanatçı, ilk klibini de "Kaybolan Yıllar"a çekti. Uriel, klibin çekimlerde 12 yaşındaki kızı Asina Auriel Kassandra ile birlikte kamera karşısına geçti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 30 yıl sonra müziğe döndü - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 12:43:33. #1.14#
title