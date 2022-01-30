30 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İngiltere Premier Lig Özetler

02:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:00 İleri Üçlü Transfer

05:00 Aktüel Futbol Transfer

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü Transfer

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 FIFA Magazin

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Transfer Günlüğü

15:50 İtalya Serie A Goller

16:00 Spor Bülteni

17:00 Spor Hafta Sonu

19:00 Spor Bülteni

20:00 Spor Toto Süper Lig Goller

20:10 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Nef

22:15 Spor Akşamı

23:00 İleri Üçlü Transfer

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