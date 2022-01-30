30 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
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30 Ocak 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İngiltere Premier Lig Özetler
02:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:00 İleri Üçlü Transfer
05:00 Aktüel Futbol Transfer
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü Transfer
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Transfer Günlüğü
15:50 İtalya Serie A Goller
16:00 Spor Bülteni
17:00 Spor Hafta Sonu
19:00 Spor Bülteni
20:00 Spor Toto Süper Lig Goller
20:10 Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Nef
22:15 Spor Akşamı
23:00 İleri Üçlü Transfer
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