30 nerenin plaka kodu? 30 plakası nereye ait, hangi il? Hakkari ilçeleri plaka harfleri Ülkemizdeki tüm şehirlerin kendilerine ait plaka numaraları vardır. Bu plaka kodları otomobillerin arkasında gözükür. 30 plaka kodu hangi şehre ait olduğu çok merak edilen bir plakadır. Peki 30 plakası nerenin, 30 plaka kodu hangi ile ait?

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabiliyor. Ayrıca yolda giderken farklı plakalar görüp nereye ait olduğunu merak ediyoruz. Bu bakımdan sizler için 81 ilin plakalarını paylaşıyoruz. Peki 30 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

30 NERENİN PLAKASI?

30 plakası hangi ile ait : Hakkari

30 plakası Hakkari iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve benzeri araçların arkasındaki plaka 30 ile başlıyorsa bu Hakkari'ye ait demektir. Hakkari'nin plakası 30'dur . Peki Hakkari ilçelerinin plaka harfleri nelerdir?

HAKKARİ'NİN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 30 olan Hakkari'nin ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu harflere bakılarak o plakanın Hakkari'nin hangi ilçesine ait olduğunu anlayabiliriz. Şimdi 30 Hakkari plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini paylaşalım:

Hakkari Merkez ilçesi plaka harfleri :

30 AC 001- 30 AZ 999

30 VA 001 - 30 VZ 999

30 D 0001 - 30 M 1000

30 D 3001 - 30 M 4000

?30 M 0001 - 30 M 1000

30 M 3001 - 30 M 4000

30 T 0001 - 30 M 1000

30 T 3001 - 30 M 4000

30 S 0001 - 30 S 1000

30 S 3001 - 30 S 4000 aralıklarındadır.

Yüksekova ilçesi plaka harfleri :

30 HA 001 - 30 HZ 999

30 YA 001 - 30 YA 999

30 D 1001 - 30 D 3000

30 M 1001 - 30 M 3000

30 S 1001 - 30 S 3000

30 T 2021 - 30 T 3000

30 T 1001 -30 T 3000 aralıklarındadır.

Şemdinli ilçesi plaka harfleri :

30 D 2001 - 30 D 2999

30 T 2001 - 30 T 2999

30 SA 001 - 30 SA 999

30 SC 001 - 30 SC 271 aralığındadır.

Sonuç olarak 30 plakası Hakkari şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıdaki gibidir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.