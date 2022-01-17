30 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRİP, 300 FİDAN DİKTİLER

ANTALYA (DHA) - Antalya'daki bisiklet gruplarının üyeleri, iklim krizine dikkat çekmek için 30 kilometre pedal çevirip 300 fidan dikti.

Antalya'da bulunan farklı bisiklet grupları toplu olarak yaptıkları bisiklet turlarında bu hafta sonu rotalarını doğa için belirledi. Grup üyesi yaklaşık 100 bisikletli, iklim krizine dikkat çekmek için düzenledikleri fidan dikme etkinliği için dün sabah saatlerinde Konyaaltı Caddesi üzerinde bir araya geldi. Grupta bulunanlar, Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde oluşturulacak hatıra ormanı alanına ulaşmak için 30 kilometre pedal çevirdi.

Alana ulaşan grup üyeleri Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen görevlilerin yönlendirmesiyle ellerine aldıkları küreklerle 300 fidanı toprakla buluşturdu. Fidanların dikildiği alana ise 'Antalya Bisiklet Sevenler Grubu Hatıra Ormanı' tabelası asıldı. Grup üyeleri fidan dikiminin ardından bisikletleriyle turlarına devam etti.

Grup üyelerinden Vedat Aksu, "İklim değişikliğine dikkat çekmek için yaklaşık 30 kilometre pedal çevirerek bu alana geldik. 300 fidanı toprakla buluşturduk. Ben 58 yaşındayım bu yaşıma rağmen doğada oluşabilecek olumsuzluklara karşı mücadele ediyorum. Neredeyse her yere bisikletimle gidiyorum" dedi.

Ayşegül Hoşnut, "Dünyada iklim krizi yaşanırken biz de buna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına 30 kilometre pedallayarak bisikletlerimizle doğanın içine geldik. Burada 300 fidan dikerek bir hatıra ormanı oluşturduk. Herkes pedallayabilir, herkes bisiklet sürebilir. Çocukluğumuzu hatırlayıp bisikletlerimize yönlenelim ve karbon salınımını en aza indirelim" diye konuştu.