30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar
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30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar

24.03.2021 07:56 | Son Güncelleme: 24.03.2021 08:12
30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar

ADANA'da göçmen kaçakçılığından aranan otomobil, yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

ADANA'da göçmen kaçakçılığından aranan otomobil, yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Otomobili otoyolda bırakıp kaçan biri hamile kadın, 6 yabancı uyruklu, patates tarlasında saklanırken yakalandı. 

Adana polisi, 33 ACK 379 plakalı otomobil ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, aracı merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndan durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yoluna devam etti.

Ulubatlı Hasan Bulvarı'ndan geçip Kozan Bulvarı'na çıkan otomobil, daha sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıkarak Mersin istikametinde kaçışını sürdürdü. Polis ekiplerinin merkez Çukurova ilçesinde lastiğini ateş ederek patlattığı otomobildeki 6 kişi, yaklaşık 30 kilometre kovalamacanın ardından Esentepe Mahallesi yakınlarında aracı terk etti. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, biri hamile kadın, 6 yabancı uyruklu kişiyi araca 300 metre mesafede patates tarlasında saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ülkeye kaçak yollarla girip girmediklerinin belirlenmesi için Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada otomobil, detaylı aranmak üzere Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi. 


30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar
30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar
30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar
30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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