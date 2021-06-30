30 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün yasal var mı?

1 Temmuz itibari ile sokağa çıkma yasağı kalkacak. Vatandaşların yasak ile ilgili bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 30 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün yasal var mı? sorularının yanıtı merak ediliyor.