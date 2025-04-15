30 bin öğretmen atanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen ataması açıklaması yaptı mı?

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise 30 bin öğretmen ataması iddiası oldu. Kabine toplantısı öncesinde Ankara kulislerinde dolaşan bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıkların atama konusunda uzlaşmaya vardığını gösteriyor. Öğretmenler, Kabine Toplantısı sonrasında atama olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 30 bin öğretmen atanacak mı? Kabine toplantısı ne zaman yapıldı? İşte detaylar...

30 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK MI?

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında yapılacak kabine toplantısı öncesi kulislere yansıyan bir bilgi ise gündem yarattı. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; öğretmen atamalarının kritik kabinede masaya yatırılması bekleniyor.