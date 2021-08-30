30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZ KUTLU OLSUN
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZ KUTLU OLSUN

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZ KUTLU OLSUN
Habermetre - Haberler | Toplum

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Başkan Ertaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı; Türkiye Cumhuriyeti'ni bağımsızlığa kavuşturan, milletimizin azim ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

"Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın müjdecisi olan 30 Ağustos Zaferinin yıldönümünü büyük bir heyecanla kutluyoruz. Türk milleti bu şanlı zaferle; milli birlik ve beraberlik anlayışıyla, aziz vatanımıza göz dikenlere unutulmayacak bir ders vermiş ve milletimizin gücünü tüm dünyaya göstermiştir.

30 Ağustos Zaferi milletimizin tarih sahnesine canıyla ve kanıyla yazmış olduğu unutulmaz bir destandır. Bu duygu ve düşüncelerle; bizlere bu zaferi hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bizlere bu toprakları vatan yapan Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. "

Kaynak: Habermetre

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