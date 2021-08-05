30 Ağustos resmi tatil mi 2021? 30 Ağustos hangi gün?
30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram. 30 Ağustos resmi tatil mi 2021? 30 Ağustos hangi gün?
Her yıl kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl ne zaman kutlanacak? 30 Ağustos resmi tatil mi 2021? 30 Ağustos hangi gün?
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi ve ulusal bayramdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
30 AĞUSTOS HANGİ GÜN?
Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, resmi tatildir. Bu yıl 30 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir.