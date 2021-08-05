30 Ağustos resmi tatil mi 2021? 30 Ağustos hangi gün?

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram. 30 Ağustos resmi tatil mi 2021? 30 Ağustos hangi gün?