30 Ağustos resmi tatil mi sorusuna yanıt arayanlar, aynı zamanda bu günün hafta sonuna denk gelip gelmediğini de öğrenmek istiyor. Çünkü tatilin hafta içi ya da hafta sonuna gelmesi, izin planlamaları açısından belirleyici oluyor. 30 Ağustos 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl ülke genelinde coşkuyla kutlanan ve Türkiye tarihindeki önemli zaferlerden biri olan Büyük Taarruz'un yıldönümüdür. Bu nedenle 30 Ağustos, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 30 Ağustos Cumartesi gününe denk geldiği için hafta sonu planları açısından da önem kazanıyor. Resmi törenler bu tarihte sabah saatlerinden itibaren düzenlenecek; Anıtkabir ziyaretleri, yürüyüşler ve çeşitli etkinliklerle Zafer Bayramı coşkusu tüm yurtta yaşanacak.