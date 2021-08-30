30 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı
30 Ağustos 2021 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:30 Yeni Hayat
02:20 Diriliş Ertuğrul
04:10 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
05:05 Tövbeler Olsun
08:10 Kalk Gidelim
11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
11:25 Kalk Gidelim
12:30 Anadolu'da Yanan Çoban Ateşi
13:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel
14:15 Seneye Bu Zamanlar
16:15 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Tozkoparan İskender: Zafer
22:30 Seksenler
Kaynak: InterSinema.com