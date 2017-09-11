3 Yıldır Uzattığı Saçlarını Kanser Hastalarına Bağışladı

Kanser Savaşçıları Derneği tarafından başlatılan kanser hastalarına orijinal saçtan peruk sağlamak için "Saçım saçın olsun" adlı kampanyaya Akhisar'dan da destek geldi. Kısa sürede yüzlerce gönüllünün saçını bağışladığı kampanya sayesinde kanser hastalarına peruk yapılıyor.



Kanser hastalarının tanı ve tedavi sırasında yaşadıkları psikolojik tahribatı azaltmayı hedefleyen Kanser Savaşçıları Derneğinin "Saçım saçın olsun" kampanyası sayesinde 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Elif Naz Diler bağışladığı saçlarıyla kanser hastalarının yüzünü güldürdü.



Akhisar Zeynelzade Halk Kütüphanesinde memur olarak görev yapan anne Zübeyde Diler, kampanyayı eşi Demir Ali Diler'in öncülüğünde öğrendiklerini ve 3 yıldır Elif Naz'ın saçlarını bu kampanya için büyüttüklerini ve bugün de bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Akhisar'da bu kampanyanın sorumluluğunu yürüttüklerini belirten Reina Kuaför Salonu işletme sahibi Lütfü Etkin, 1 yıl önce Akhisar'da "Saçım saçın olsun" kampanyasına destek vermek için Kanser Savaşçıları Derneğine katıldığını, Akhisar'da birçok kişinin bu kampanyaya destek gösterdiğini ve buna öncülük etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.



11 yaşındaki Elif Naz Diler ise kampanya kapsamında saçlarını seve seve verdiğini ve bu sayede bir hastanın daha mutlu olacak olmasının sevincini yaşadığını söyledi. - MANİSA