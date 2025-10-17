3 yıldır evden çıkmayan adam kim, adı ne, neden evden çıkmıyor?

Hatay'da yaşayan 23 yaşındaki bir genç, yaklaşık üç yıldır evden çıkmadan yalnızca telefon ve bilgisayar başında vakit geçiriyor. Dijital dünyaya bağımlı hale gelen gencin annesi, oğlunun sadece yemek yemek için odasından çıktığını, bunun dışında kimseyle iletişim kurmadığını söylüyor. Acılı anne, oğlunun yeniden eskisi gibi hayata karışmasını ve yaşama tutunmasını istiyor.

TELEFON BAĞIMLISI GENÇ 3 YILDIR EVDEN DIŞARI ÇIKMIYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden Semra Özbay (50) ve oğlu Barış Özbay (23), Hatay'ın Defne ilçesinde zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Depremde hem evlerini hem de yakınlarını kaybeden anne-oğul, üç yıldır psikolojik olarak toparlanmaya çalışıyor.

DEPREM SONRASI HAYATLA BAĞINI KOPARDI

Depremin ardından hayata karşı ilgisini yitiren Barış Özbay, üniversite eğitimini yarıda bırakarak tüm zamanını bilgisayar ve cep telefonuna adadı. Zamanla sanal dünyaya bağımlı hale gelen genç, kişisel bakımını ihmal etmeye başladı. Ne banyo yapıyor ne de tırnaklarını kesiyor. Yaklaşık üç yıldır evden çıkmayan Barış, yalnızca temel ihtiyaçlarını gidermek için hareket ediyor.

Annesi Semra Özbay, oğlunun günlerce aynı odada oturduğunu, telefon ve bilgisayardan başını kaldırmadığını belirterek, "Oğlumun yeniden hayata tutunması için yardım istiyorum" dedi.

"SADECE MECBUR OLDUĞUM ŞEYLERİ YAPIYORUM"

Barış Özbay, yaşadığı ruhsal çöküşü şu sözlerle anlattı:

"Genelde uyanıyorum, tuvalete gidiyorum, yemek yiyorum çünkü mecburum. Sonra oturup telefonla oynuyorum. Duvarlara bakarak akşamı bekliyorum. Depremden iki ay önce kendimi eve kapattım. Ondan önce de hayata karşı isteksizdim. Üniversitede lojistik okuyordum ama artık hiçbir şey yapmak istemiyorum. Elimde olsa tuvalete bile gitmem, yemek de yemem. Depremden önce banyo yapardım, şimdi istemiyorum. Hayalim yok, hiçbir şey olmasını istemiyorum. Herkes hayatın inişli çıkışlı olduğunu söyler ama bana göre bu iniş çıkışlar güzel değil, sadece yorucu."

"OĞLUM ESKİSİ GİBİ DEĞİL, KENDİNİ KAPATTI"

Anne Semra Özbay, oğlunun durumunu gözyaşlarıyla anlattı:

"Oğlum depremde nenesini kaybetti, arkadaşları dağıldı. Eskiden çok çalışkandı, okulda birinci olurdu. Depremden sonra banyo yapmayı bıraktı, konuşmaz oldu, kendini eve kapattı. Üç yıldır evden çıkmıyor, banyo yapmıyor. Egzama hastalığı da var. Bazen 'ölmek istiyorum' diyor. Artık bana anne demiyor. Eski fotoğraflarına bakıp avunuyorum. Eşim öldü, başka çocuğum yok. Üç yıldır oğluma bu halde bakıyorum ama yine de bırakamam. Onun iyileşmesi için yetkililerden yardım istiyorum."

YARDIM BEKLEYEN ANNE VE UMUDUNU YİTİREN GENÇ

Anne Özbay, oğlunun tedavi görmesi için çağrıda bulunurken, uzmanlar deprem sonrası travmaların uzun süren psikolojik etkilerine dikkat çekiyor. Barış Özbay'ın yaşadığı durum, teknoloji bağımlılığı ve depresyonun birlikte nasıl derinleşebileceğini gösteriyor.

Annesi, "Sadece oğlumun yeniden hayata dönmesini istiyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu.