Annesiyle tartışıp 3'ün kattan aşağı atlayan şahsı ekipler kurtardı

Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, annesiyle tartıştıktan sonra 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Brandanın üstüne düşen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dün saat 19.00 sıralarında Aydoğan Mahallesi 3'üncü Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında yaşanan olayda, iddiaya göre, Ahmet A., alkollü olarak eve geldikten sonra annesiyle tartışmaya başladı. Ahmet A.'nın sesini duyan komşular, polise haber verdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerinin geldiği sırada, dışarı çıkan annesinin ardından evin kapısını kilitleyen Ahmet A., çıktığı balkonda, parmaklıkların dış kısmına tutunarak, intihara kalkıştı. Bunun üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkon tarafındaki binanın bahçesine ve sokak kısmına branda açtı.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Polis ekiplerinin bir süre devam eden ikna çabalarına olumlu karşılık vermeyen Ahmet A., bir anda kendisini şişme brandanın bulunduğu boşluğa bıraktı. Kafası kaldırım tarafına gelecek şekilde brandanın üzerine düşen Ahmet A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sağlık durumu iyi olan Ahmet A. yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI