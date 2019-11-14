3'üncü kat penceresinden düşen alzheimer hastası kadın öldü

14.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:59

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, alzheimer hastası Fatma Suzan Ağyaroğlu (77), 3'üncü kattaki evinin penceresinden bahçeye düşerek yaşamını yitirdi.

Acı olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Ümit Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, alzheimer hastası Fatma Suzan Ağyaroğlu, 3'üncü kattaki evinin penceresinden bahçeye düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: DHA

Yapılan incelemelerin ardından Fatma Suzan Ağyaroğlu'nun cansız bedeni Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağyaroğlu'nun Türkmenistan uyruklu bakıcısı ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.- K