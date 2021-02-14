13 şehidimizin ardından 3 ülkeden Türkiye'ye başsağlığı mesajı
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13 şehidimizin ardından 3 ülkeden Türkiye'ye başsağlığı mesajı

14.02.2021 23:02 | Son Güncelleme: 14.02.2021 23:10
13 şehidimizin ardından 3 ülkeden Türkiye'ye başsağlığı mesajı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kuzey Irak'ta Türk asker ve sivillerin hayatlarını kaybettiklerine dair haberlerden derin üzüntü duydum. Bu zor zamanda, etkilenenlere ve müttefikimiz Türkiye'ye başsağlığı ve taziyelerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Twitter'dan, "Hain teröristler tarafından katledilen 13 masum Türkiye vatandaşı kardeşimize Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum. Karabağ'da Azerbaycan askerine karşı savaşanlar da aynı teröristlerdi." mesajını paylaştı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da PKK'nın 13 Türk vatandaşını haince kaçırıp şehit etmesi şiddetle kınanarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk ulusuna baş sağlığı dilendi.

13 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

Terör örgütü PKK tarafından Gara'da bulunan mağarada şehit edilen 13 vatandaşımızın bugün cansız bedenine ulaşıldı. Şehit edilenlerden 1'inin omzuna, 12'sinin ise başına ateş edildiği öğrenildi. PKK'nın bu saldırısına anında cevap verilirken, Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda şimdiye kadar 53 terörist öldürüldü.

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